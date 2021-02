Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois que o Google anunciou o fechamento de sua divisão de jogos e entretenimento Stadia ontem , meus feeds de mídia social estavam em chamas com "disse-lhe sos" e "o fim está próximo". Os céticos do Stadia veem a decisão como uma prova de que a plataforma de jogos em nuvem Stadia está iminentemente condenada - tudo porque a empresa fechou seus próprios estúdios de jogos próprios.

Discordo. Fortemente.

Fechar uma ala de desenvolvimento de jogos que ainda não havia produzido um jogo é extremamente triste, porque coloca uma equipe boa e talentosa fora do trabalho durante um período já difícil. No entanto, não é particularmente incomum para a indústria como um todo. Nem tem qualquer efeito sobre o serviço Stadia .

Com poucos dados oficiais sobre o uso, é honestamente difícil saber se o Stadia está indo bem ou não. Mas, em termos de qualidade - do serviço e sua biblioteca de jogos existente - eu diria que tecnicamente já está em uma posição forte. A jogabilidade no Stadia é próxima o suficiente do padrão do console em termos de latência quando a conveniência também é levada em consideração. E, graças a acordos com grandes editoras, incluindo Ubisoft e Electronic Arts (Madden NFL 21 acaba de aparecer na plataforma), há muito o que jogar.

Os membros do Stadia Pro foram recompensados com muitos jogos grátis desde o lançamento - minha biblioteca tem mais de 60 jogos disponíveis que recebi sem nenhum custo extra como membro Pro, por exemplo. E, mais recentemente, os usuários puderam jogar em dispositivos iOS e também no Android - algo que dificultou outros serviços de jogos em nuvem no passado.

Ter exclusividades primárias faria pouca diferença para os assinantes existentes.

Também é altamente duvidoso que um usuário em potencial desse uma segunda olhada no Stadia simplesmente porque é o único lugar para jogar um título do Stadia Games and Entertainment, muito menos um dos pessimistas em meus feeds sociais. Já é difícil o suficiente para lançar um ponto final de propriedade intelectual totalmente novo, muito menos um que é exclusivo para uma plataforma que os jogadores hardcore já estão desconfiados.

Eu pessoalmente não sei o que os estúdios do Google em Montreal e LA tinham em desenvolvimento, mas considerando a quantidade de talento empregado - incluindo a equipe por trás de Journey to the Savage Planet - espero que seus esforços possam ter resultado em jogos muito decentes. Mas, eles seriam títulos de primeira parte do padrão de Halo ou God of War? Somente se eles tivessem quatro ou mais anos de graça e uma tonelada de dinheiro.

E isso simplesmente não iria acontecer. Sempre.

Não apenas porque o Google quase nunca exibe esse nível de paciência, mas também porque essa quantidade de tempo de desenvolvimento teria impacto zero no sucesso do Stadia nesse ínterim. E, mesmo quando os frutos do trabalho dos estúdios fossem liberados, era improvável que tivessem muito impacto depois.

Inicialmente, quando foi anunciado pela primeira vez que o Google estava montando seu próprio departamento de desenvolvimento de jogos, pensei que isso não resultaria apenas em jogos para o Stadia, mas se tornaria multiplataforma - talvez oferecendo seus próprios serviços exclusivos com horários programados. Esse foi o único movimento que fez sentido financeiro para mim. Mas, como a Amazon também provou recentemente com seu estúdio - e a retirada e cancelamento do Crucible - publicar e desenvolver seus próprios jogos é difícil. Leva tempo e muito dinheiro.

É por isso que a Stadia Games and Entertainment está sendo fechada. Não porque o Stadia esteja falhando como plataforma, mas porque o Google não pode arcar com o tempo e o dinheiro necessários para fazer até mesmo um jogo triplo A cinco estrelas. E seu fechamento terá pouco impacto no próprio Stadia, já que ninguém esperava para ver quais jogos ele produzia antes de assinar.

Portanto, o Stadia não viverá ou morrerá com seus exclusivos exclusivos, ele viverá ou morrerá com sua capacidade de oferecer os jogos que todos já desejam. Jogos que são invariavelmente feitos por editores existentes de terceiros que oferecem suporte ao serviço, ou aqueles que o farão em breve.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 2 Fevereiro 2021

E, essa é uma caixa que já está marcando.

Para mim, porém, há outro obstáculo que o Stadia precisa superar que é muito mais importante para sua sobrevivência do que o desenvolvimento de jogos internos. Mais de um ano depois, ainda é difícil jogar os jogos do Stadia na TV.

É algo que pode melhorar um pouco nos próximos meses, com os fabricantes de TV potencialmente oferecendo acesso por meio de seus serviços inteligentes ( as TVs 2021 da LG terão um aplicativo Stadia , por exemplo). Mas, até que haja um aplicativo Stadia em uma variedade maior de televisores e decodificadores, ele não está falando com as pessoas que potencialmente o usariam mais - jogadores casuais que prefeririam a conveniência e economia de não precisar de um console.

É frustrante que o Google ainda não tenha oferecido o Stadia em seu Chromecast mais recente com Google TV . Esse é o problema com o Stadia. Não a ausência de jogos que eu ainda não conhecia o suficiente para prever, mas a ausência de acesso.

Se isso melhorar, o fechamento de uma divisão de desenvolvimento que muitos nem sabiam que existia será amplamente irrelevante, não importa a indignação no Twitter.

Escrito por Rik Henderson.