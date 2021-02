Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou o fechamento da Stadia Games and Entertainment, sua divisão interna de desenvolvimento de jogos Stadia.

Isso significa que, no futuro, a empresa se concentrará em tornar o Stadia uma plataforma de streaming de jogos para desenvolvedores terceirizados , em vez de sua própria unidade interna de desenvolvimento de jogos para o serviço. Tanto o Stadia quanto o serviço de assinatura de US $ 9,99 do Stadia Pro não chegarão a lugar nenhum como parte deste anúncio.

“Criar os melhores jogos do zero leva muitos anos e um investimento significativo, e o custo está subindo exponencialmente", explicou o Google em uma postagem de blog publicada em 1º de fevereiro de 2020. “Devido ao nosso foco em desenvolver a tecnologia comprovada de Stadia, além de aprofundar nossas parcerias comerciais, decidimos que não investiremos mais em trazer conteúdo exclusivo de nossa equipe de desenvolvimento interna SG&E, além de quaisquer jogos planejados a curto prazo. ”

O Google também disse que está fechando seus escritórios em Los Angeles e Montreal, e que as equipes de Jogos e Entretenimento da Stadia que trabalham nesses escritórios estão "assumindo novas funções". Jade Raymond, um veterano da indústria da Ubisoft e EA que liderou os estúdios e equipes, está deixando a empresa.

Adicione tudo isso e você ainda poderá jogar todos os seus jogos no Stadia e no Stadia Pro e poderá esperar novos títulos de terceiros - apenas nenhum título interno do Google.

