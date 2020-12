Como fazer o Google Stadia funcionar no iPhone e iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora você pode jogar jogos de nuvem Stadia em dispositivos iOS.

O iPhone, iPad e iPod touch da Apple são suportados através do navegador Safari como parte de um teste público, com ajustes e outras melhorias com base na sua experiência.

Veja como fazer isso funcionar.

Embora você ainda não possa jogar jogos Stadia por meio do aplicativo Stadia nativo para iOS, agora você pode executá-los por meio do navegador Safari em seu dispositivo - desde que tenha o iOS 14.3 ou superior instalado.

Veja como fazer isso funcionar:

- Primeiro, abra o Safari em seu iPhone ou iPad, vá para stadia.google.com e faça login.

- Você verá um aviso dizendo que agora você pode jogar no navegador. Clique em "Ok".

- Agora, olhe para a parte inferior da tela (no iPhone) ou superior direito (no iPad) para ver o botão de compartilhamento. Toque nele.

- No menu de compartilhamento, role para baixo até "Adicionar à tela inicial" e toque nele.

- Você verá uma nova tela explicando que um ícone do Stadia será adicionado à sua tela inicial. Clique em "Adicionar".

- Isso adicionará um ícone de aplicativo em seu dispositivo, que você pode mover para onde quiser.

- Toque no novo ícone do Stadia e será apresentado um novo formulário de login do Google. Faça login na conta do Google usada para sua assinatura do Stadia e bingo, você terá a experiência completa do Stadia no iOS - muito parecido com o aplicativo dedicado para Android.

Você pode usar controladores Bluetooth de terceiros com Stadia no iOS, como DualShock 4 ou Xbox Wireless Controller. Como alternativa, você pode usar o controlador Stadia, embora primeiro seja necessário configurá-lo por meio do aplicativo Stadia dedicado.

Veja mais detalhes aqui .

Escrito por Rik Henderson.