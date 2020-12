Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de jogos em nuvem do Google, Stadia , foi lançado em oito novos países europeus, elevando o total para 22.

Os jogadores da Áustria, Hungria, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Suíça e República Tcheca poderão se inscrever no Stadia.com nas próximas 24 horas, à medida que o serviço é totalmente implantado em cada local.

Todas as novas inscrições terão um mês de Stadia Pro grátis com acesso a uma biblioteca decente de jogos incluídos, incluindo Destiny 2 e Super Bomberman R Online.

A assinatura do Stadia Pro custa € 9,99 por mês após o período de teste inicial. Também inclui acesso a uma seleção saudável de jogos adicionais, com seis sendo adicionados à lista apenas em dezembro. Você pode ver a lista mais recente de jogos gratuitos aqui: Jogos gratuitos do Google Stadia Pro para dezembro de 2020: Hitman 2 e mais .

Antes das últimas adições, o Google lançou o Stadia para o seguinte: Reino Unido, EUA, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Irlanda, Holanda, Noruega, Espanha e Suécia.

Funciona em dispositivos Android, além de Chromebooks, PC, Mac e em uma TV por meio de um dispositivo Chromecast Ultra.

Alguns dispositivos Android TV são capazes de executar uma versão beta do aplicativo Stadia. Esperamos ter mais acesso oficial nos próximos meses.

Escrito por Rik Henderson.