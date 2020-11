Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está se preparando para aumentar significativamente o número de jogos que você pode jogar com o Stadia .

Em uma entrevista ao MobileSyrup , o diretor de jogos do Stadia, Jack Buser, revelou que existem atualmente 200 desenvolvedores construindo 400 jogos para o Stadia. Eles serão lançados nos próximos anos, entretanto, então não espere que todos cheguem em 2021. “Francamente falando, minha equipe está quase terminando com 2021”, disse ele. “Estamos pensando em 2022 agora - esse é o nosso foco. 2023 é realmente o nosso objetivo. ”

O Google adicionou mais de 100 jogos ao Stadia em 2020, incluindo títulos maiores como Assassins Creed: Valhalla, Doom Eternal, Borderlands 3, Hotline Miami e Civilization VI. Ele também tem o Cyberpunk 2077 em andamento. Além disso, o Google possui dois estúdios originais em Montreal e Los Angeles, e uma parceria exclusiva com a Harmonix. Também comprou o Typhoon Studios, desenvolvedor de Journey to the Savage Planet, no ano passado.

A empresa planeja anunciar detalhes sobre todos os novos jogos do Stadia, incluindo algumas de suas datas de lançamento estimadas, em um momento posterior.

Se você está ansioso para experimentar o serviço , o Google está oferecendo um pacote onde os assinantes do YouTube Premium podem obter gratuitamente um controlador Stadia e um modelo antigo de Chromecast. ( Veja como conseguir esse acordo aqui.) Qualquer pessoa com uma assinatura ativa do YouTube Premium pode reivindicar o pacote Stadia Premiere, mas deve se inscrever para um mês grátis do Stadia Pro. Eles podem cancelar a qualquer momento e manter o hardware.

