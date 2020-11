Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google anunciou o suporte do iOS para seu serviço de jogos em nuvem, Stadia , revelando que está trabalhando em uma versão progressiva do aplicativo da web do Stadia que pode ser executado no navegador móvel Safari da Apple.

É muito parecido com a forma como a Microsoft vai oferecer o xCloud no iOS em 2021. O Google está à frente da Microsoft, no entanto, planeja começar os testes públicos em questão de semanas. A Nvidia adotou a solução do Google e da Microsoft também, porque também anunciou em 20 de novembro de 2020 que construiu uma versão beta do aplicativo da web do serviço de jogos em nuvem GeForce Now para iOS que pode ser executado no Safari.

As versões de aplicativos da web de serviços de jogos em nuvem permitem essencialmente que a Microsoft, Google, Nvidia e outros contornem as regras da App Store da Apple.

A empresa sediada em Cupertino tomou a decisão no verão passado de bloquear os serviços de jogos em nuvem em sua loja de aplicativos, impondo regras que restringem o software de streaming de jogos em dispositivos iOS. Posteriormente, relaxou essas regras, mas a Apple ainda exige que todas as empresas enviem jogos individuais - que devem ser transmitidos por meio de serviços de jogos em nuvem - para análise da App Store.

Quanto ao Stadia, especificamente, já se passou exatamente um ano desde seu lançamento público no outono passado. Em comemoração, o Google também anunciou os primeiros jogos gratuitos que estão chegando ao Stadia. Para mais informações sobre o Stadia e como o serviço funciona nos telefones, consulte nosso guia detalhado .

Escrito por Maggie Tillman.