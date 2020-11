Como compartilhar jogos do Google Stadia com familiares

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de jogos em nuvem Google Stadia agora oferece compartilhamento familiar. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o recurso, incluindo como ele funciona.

O compartilhamento familiar permitirá que qualquer grupo de usuários do Stadia compartilhe jogos com outras contas vinculadas por meio do sistema Play Family Library do Google , que também permite que os usuários do Android compartilhem aplicativos e serviços móveis em várias contas em uma única casa. No entanto, com o compartilhamento familiar Stadia, você pode compartilhar uma licença digital para um jogo, em vez de aplicativos, com várias contas. Basicamente, você compra uma cópia e permite que outras pessoas a reproduzam separadamente e tenham seus próprios dados salvos.

O Google disse que duas contas não podem jogar o mesmo jogo compartilhado ao mesmo tempo - a menos que ambas as contas tenham comprado o jogo separadamente ou o reivindicado como parte de uma assinatura do Stadia Pro. Além disso, se você compartilhar um jogo que reivindicou gratuitamente com o Stadia Pro e, em seguida, sua assinatura expirar ou for cancelada, esse jogo não estará disponível para compartilhamento a partir desse momento. Dito isso, você não precisa ser um assinante ativo do Stadia Pro para compartilhar jogos ou jogar jogos compartilhados.

O Google disse que membros supervisionados de um grupo familiar não podem jogar um jogo compartilhado se a classificação do conteúdo estiver acima do que o gerente do grupo familiar aprovou para eles. Isso realmente não é uma limitação para o compartilhamento familiar, mas mais um controle dos pais.

Qualquer título comprado na loja Stadia pode ser compartilhado, incluindo jogos gratuitos reivindicados com o Stadia Pro.

Primeiro, configure uma Biblioteca da família no Google Play e, em seguida, crie uma conta do Stadia para os membros da sua família que ainda não tenham uma e ative o compartilhamento familiar.

Crie um grupo familiar do Google com o mesmo endereço de e-mail usado para configurar sua conta do Stadia. Você também precisará adicionar uma forma de pagamento familiar ao grupo.

Faça login em sua conta em stadia.com. Selecione seu avatar> Configurações do Stadia. Selecione Família> Começar. Siga as instruções para criar um grupo familiar e adicionar uma forma de pagamento familiar.

Faça login em sua conta em stadia.com. Selecione seu avatar> Configurações do Stadia. Selecione Família> Configurar. Escolha como você deseja compartilhar seus jogos. Para compartilhar todos os seus jogos, selecione Compartilhar tudo automaticamente.

Para compartilhar apenas jogos específicos, selecione Não compartilhar automaticamente. Selecione Salvar.

Quando alguém do seu grupo familiar compartilhar um jogo com você, ele aparecerá na sua biblioteca. O rótulo "Compartilhado por família" ficará visível abaixo do título do jogo.

Para jogar, basta selecionar o jogo e depois Jogar.

O compartilhamento familiar do Stadia será lançado para todos os usuários a partir de 5 de novembro de 2020.

Verifique o hub de suporte do Google para obter instruções mais detalhadas.

Escrito por Maggie Tillman.