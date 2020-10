Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red anunciou que Cyberpunk 2077 será lançado no Stadia ao mesmo tempo que Xbox One, PS4 e PC. No entanto, as versões de próxima geração do jogo não irão - elas virão "em uma data posterior".

Mais sobre o jogo foi revelado durante o último evento online Night City Wire ontem, incluindo um empate com o fabricante de automóveis Porsche para uma edição especial 911 Turbo que aparece no RPG. A empresa de motocicletas Arch também anunciou uma colaboração.

Mas os jogadores do Stadia sem dúvida ficarão mais preocupados com o fato de que Cyberpunk 2077 estará disponível para eles desde o primeiro dia - havia rumores de que não estaria disponível até 2021.

Já para aqueles que desejam jogar no PS5 e no Xbox Series X / S , eles podem imediatamente por meio da compatibilidade com versões anteriores. Uma atualização subsequente chegará mais tarde para adicionar recursos aprimorados.

"Enorme em escala e escopo, Cyberpunk 2077 é nosso jogo mais ambicioso até hoje. É humilhante ver quantas pessoas estão ansiosas para jogá-lo e queremos torná-lo possível para o maior número possível de jogadores em 19 de novembro, quando o jogo é lançado ", disse o vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios da CD Projekt, Michał Nowakowski.

"A versão Stadia permitirá que os jogadores entrem em Night City segundos após o jogo ser desbloqueado para jogar em todo o mundo, sem a necessidade de downloads."

Cyberpunk 2077 já está disponível para encomenda no Stadia.

Escrito por Rik Henderson.