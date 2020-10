Jogar jogos do Stadia com dados móveis agora é oficial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google tornou mais oficial os jogos do Stadia por meio de uma conexão de dados móveis. Ele retirou a opção da guia "experimental" em seu aplicativo Android e deu-lhe uma seção dentro das configurações de "desempenho".

Agora você pode optar por ativar a reprodução de dados móveis sob o controle deslizante de qualidade de streaming.

É importante notar que, se você não tiver um plano de dados ilimitado, o streaming de jogos do Stadia pode ser caro. Como as informações no novo controle deslizante indicam, um jogo requer até 2.7 GB de dados e hora.

A resolução também será limitada a 720p ao jogar em uma conexão móvel, independentemente de você estar jogando em 4G ou 5G. Mas então, mesmo em uma tela maior que 6 polegadas, você mal notará a diferença entre um HD e um fluxo Full HD.

Outra nova adição ao Stadia é o lançamento do Baldurs Gate 3 no acesso antecipado. Com o preço de £ 49,99, você obtém efetivamente o jogo inteiro, mas como ainda é um trabalho em andamento, você pode encontrar bugs e algumas seções que precisam de polimento.

Stadia é a única maneira de jogar em formato de console no momento, já que os únicos formatos disponíveis são PC e Mac.

Escrito por Rik Henderson.