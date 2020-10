Stadia Controller agora compatível com fones de ouvido USB-C

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google finalmente ativou o suporte a acessórios USB-C em seu controlador Stadia . Agora você pode usar fones de ouvido USB-C e headsets conectados ao controlador.

Isso aumenta o suporte existente para fones de ouvido conectados por meio do conector de 3,5 mm.

No entanto, ainda não há suporte para Bluetooth para fones de ouvido ao reproduzir através do Chromecast Ultra (a menos que sua própria TV seja compatível com conectividade de fone de ouvido Bluetooth).

O suporte para acessórios USB-C foi prometido desde o verão de 2019, mas sua chegada é melhor tarde do que nunca.

O recurso foi anunciado junto com um lembrete de que uma pilha de novos jogos está chegando à plataforma, incluindo Hitman 3, e que os seis jogos grátis deste mês para membros do Stadia Pro já estão disponíveis.

O Google está dando um grande empurrão no Stadia este mês, com uma seção durante o lançamento do Pixel 5 dedicada a ilustrar como ele pode funcionar em uma conexão 5G. Também houve um lembrete de que uma demo do Immortals Fenyx Rising da Ubisoft estará disponível exclusivamente no Stadia em breve.

Tudo isso acontece quando um novo rival do serviço de jogos em nuvem chega na forma do Amazon Luna . No entanto, isso só está disponível no acesso antecipado por convite e, no momento, nos EUA, então o Stadia tem tempo para definir seu estol antes de chegar por completo.

Escrito por Rik Henderson.