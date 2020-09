Como fazer o Stadia funcionar no iOS - execute-o no iPhone e iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Assim como o Cloud Gaming com Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, o Stadia não está oficialmente disponível no iOS. Você pode baixar o aplicativo Stadia para iPhone, iPad ou iPod touch, mas isso apenas dá acesso à loja - você não pode jogar por meio dela.

E, embora a Apple continue a ser exigente com relação aos jogos em nuvem executados em seus dispositivos, isso não deve mudar.

No entanto, existe uma maneira de fazer o Stadia funcionar perfeitamente bem por meio do seu dispositivo iOS. O usuário do Reddit zmknox criou um navegador especializado que agora está disponível na Apple App Store que abrirá o Stadia e permitirá que você jogue qualquer um dos jogos em sua biblioteca, usando qualquer controlador que funcione com iOS.

É um navegador de tela inteira com exibição de página única, sem anúncios e sem rastreadores. Além disso, quando você configurá-lo pela primeira vez, ele será aberto diretamente no Stadia todas as vezes.

Aqui estão as etapas para fazê-lo funcionar.

- Primeiro, baixe o aplicativo Stadium Full Screen Browser da Apple App Store e abra-o.

- Na primeira tela que você vir, digite o seguinte na caixa "URL principal": https://stadia.google.com/home

- Na caixa "User Agent String", digite o seguinte (você precisa digitá-lo totalmente para funcionar): Mozilla / 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit / 537.36 (KHTML, como Gecko) Chrome / 85.0.4183.83 Safari / 537.36

- Clique em "Concluído".

- Na próxima tela, toque no menu de três pontos no canto inferior esquerdo e toque em "Autenticar".

- Agora digite o seguinte na caixa "URL para página de autenticação": https://accounts.google.com/

- Faça login na conta do Google que você usa para acessar o Stadia e clique em "Concluído" quando terminar.

- No menu de três pontos, toque em "Ir para casa" e é isso. Agora, sempre que você reabrir o Stadium, ele irá automaticamente para a tela inicial do Stadia.

Existem algumas ressalvas. A tela inicial do Stadia não parece caber na tela corretamente (no iPhone, pelo menos). Mas você pode iniciar qualquer um dos seus jogos e jogar como se estivesse usando o Stadia por meio do Chrome em um PC ou Mac.

O criador, zmknox, também afirma que, embora o Stadia Controller possa funcionar conectando-se ao Wi-Fi diretamente, ele não se conectará ao seu dispositivo iOS. É melhor, portanto, usar um controlador sem fio Xbox One emparelhado, PS4 DualShock 4 ou um controlador MiFi.

Escrito por Rik Henderson.