O Stadia agora reproduz em 4K HDR na Android TV

(Pocket-lint) - Os dispositivos Android TV agora podem transmitir jogos do Google Stadia em 4K HDR.

Como parte de uma atualização de aplicativo, algumas TVs Android e dispositivos externos ganharam opções de vídeo Stadia no mesmo nível do Chromecast Ultra.

Isso faz sentido, considerando que há rumores de que o próximo Google Chromecast (Sabrina) será executado na Android TV, e não em seu próprio software.

A plataforma de jogos em nuvem Stadia do Google não está oficialmente disponível em todos os dispositivos Android TV no momento (exceto alguns dos que foram aprovados), mas se você fizer o sideload do aplicativo, ele funcionará.

Como alternativa, esperamos um aplicativo Stadia completo e autorizado para muitos outros dispositivos em breve.

SlashGear relata que, uma vez que o aplicativo Stadia é atualizado, os proprietários de Android TV podem ligar 4K HDR por meio das configurações de "desempenho" do aplicativo.

Expandir o suporte do Stadia é o próximo passo vital para o Google, considerando que sua biblioteca de jogos agora está em um nível suficiente para torná-la uma proposta viável. Ele também enfrenta muita concorrência, com o serviço xCloud da Microsoft sendo lançado integralmente em 15 de setembro.

Isso terá mais de 100 jogos disponíveis desde o início - e por apenas uma taxa mensal através do Xbox Game Pass Ultimate - embora seja provável que seja limitado aos proprietários de console Xbox existentes, já que é visto mais como uma extensão do que uma perspectiva independente.

Escrito por Rik Henderson.