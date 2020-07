Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os jogos do Google Stadia agora são transmitidos oficialmente em telefones Android por 4G e 5G. Desde o lançamento do serviço de jogos em nuvem , os usuários do Stadia só conseguiram transmitir em seu telefone via Wi-Fi. Houve uma solução alternativa - conectar um laptop a um telefone ou ponto de acesso para obter uma conexão LTE - mas a experiência pode ser obstinada. Felizmente, ao oferecer aos usuários uma conexão direta a uma rede celular, em vez de uma amarrada, o desempenho é muito mais suave.

Segundo o Google, para experimentar os jogos Stadia usando conexões 4G e 5G no seu dispositivo móvel, basta ativar uma "Experiência Stadia".

Abra a versão mais recente do aplicativo Stadia em um telefone Android Clique no seu avatar no canto superior direito Selecionar experiências Escolha Usar dados móveis.

Atualmente, o Google está testando conexões 4G e 5G em telefones Android como parte de um novo experimento no aplicativo Stadia. A experiência foi lançada em 28 de julho de 2020. Você deve ativar a experiência. A empresa disse que planeja oferecer mais programas de adesão no futuro, pois traz "recursos ainda mais úteis para a Stadia".

Escrito por Maggie Tillman.