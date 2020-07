Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O serviço de streaming de jogos em nuvem do Google, Stadia , não é conhecido por ter uma grande variedade de jogos, com apenas cerca de 60 disponíveis. No entanto, o Google está finalmente planejando atualizar a biblioteca da Stadia; 16 títulos serão adicionados até o final de 2020.

Os títulos de destaque incluem NBA 2K21 e Sekiro: Shadows Die Twice. Outros lançados neste outono incluem Hitman 2 e 3, Super Bomberman R Online, Dead By Daylight, Serious Sam 4 e muito mais. Até Outriders chegará à Stadia, mas não até 2021. Chegará primeiro para outras plataformas no final do ano. Finalmente, a Robot Entertainment está lançando a terceira parcela de seus Orcs Must Die! série em 14 de julho (é necessário o plano Stadia Pro).

O Stadia está disponível em 14 países, incluindo o Reino Unido e os EUA. Existem duas camadas: o Stadia Pro, pago e o Stadia simples, um plano de acesso gratuito. Uma associação ao Stadia Pro custa £ 8,99 por mês no Reino Unido (US $ 9,99 nos EUA). Isso oferece aos usuários jogabilidade HDR de 4K e som surround 5.1.

Como parte do evento Stadia Connect de julho, o Google também anunciou uma parceria com cinco estúdios e desenvolvedores para criar títulos exclusivos para o serviço de jogos em nuvem Stadia. Por exemplo, o desenvolvedor Splash Damage já está fazendo um jogo multiplayer online, chamado Outcasters, para a Stadia. O Google também disse que está se unindo à desenvolvedora Rock Band Harmonix e ao estúdio Supermassive Games. Ambos estão planejando títulos exclusivos da Stadia.

O Google não forneceu mais detalhes sobre os tipos de jogos em desenvolvimento. Manteremos você informado conforme aprendemos mais.