Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google atualizou a biblioteca de jogos, aplicativos e outros conteúdos digitais do Google Play Pass. Além disso, o serviço está se expandindo internacionalmente e adicionando novos planos. A empresa detalhou todas essas novas alterações em um post publicado em 14 de julho. Aqui está um resumo do que o Google anunciou.

O Pocket-fiapos tem um explicador útil aqui . É basicamente a resposta do Google ao Apple Arcade: um serviço de assinatura de jogos e aplicativos para dispositivos Android. Foi lançado em 2019 nos EUA, permitindo que os assinantes acessem aplicativos e jogos selecionados sem anúncios e compras no aplicativo por uma taxa mensal.

O Play Pass agora oferece mais de 500 aplicativos e jogos - acima dos 350 no lançamento.

O serviço está adicionando mais de 150 títulos, incluindo Sonic the Hedgehog e Golf Peaks. Também há mais opções para crianças, com novos títulos de Sesame Workshop, Learny Land e outros. O Google também anunciou o lançamento de The Almost Gone (um jogo narrativo) e disse que The Gardens Between (outro jogo) e Kingdom Rush (um jogo de defesa) serão lançados ainda este ano.

O Google afirmou que um novo plano anual de assinatura de US $ 29,99 estará disponível para assinantes nos EUA a partir de meados de julho de 2020. O plano mensal de US $ 4,99 ainda existirá.

O Play Pass será lançado a partir de meados de julho de 2020 para usuários do Android na Austrália, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Nova Zelândia, Espanha e Reino Unido.

