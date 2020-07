Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google finalmente adicionou um recurso ao Stadia que é promissor desde o lançamento - seu Stadia Controller agora pode se conectar a um telefone Android sem fio.

Anteriormente, os players móveis tinham que conectar o controlador através de um cabo USB-C, tornando toda a instalação desajeitada. E loucamente, outros gamepads, como o DualShock 4 e o Xbox One Controller, funcionaram bem sem fio.

É simples fazer com que seu controlador funcione com o Stadia sem fio. Enquanto o controlador e o telefone Android estiverem na mesma rede Wi-Fi e você tiver a versão mais recente do aplicativo Stadia, poderá ver seu controlador tocando no ícone do gamepad na parte superior da tela.

Como alternativa, o Google diz que você só precisa iniciar um jogo e solicitará o emparelhamento com o controlador - embora não tenhamos conseguido fazê-lo funcionar dessa maneira.

Também ainda não tentamos jogar jogos Stadia com o controlador quando não estamos conectados ao Wi-Fi. Portanto, ainda não sabemos se ele funciona remotamente através da sua rede móvel depois que um emparelhamento / conexão inicial é feito ou se você só pode usar o controlador sem fio quando estiver na sua rede doméstica ou perto de um ponto de acesso Wi-Fi.

O blog do Google sugere o último: "Configure seu telefone e seu Stadia Controller na mesma rede Wi-Fi, inicie um jogo e siga as instruções de emparelhamento na tela. É fácil!" No entanto, informaremos mais quando conseguirmos testá-lo corretamente.

Você também pode testá-lo por menos, já que o Google descontou seu Stadia Controller nas cores Just Black, Clearly White e Spicy Wasabi em 10% até amanhã, 2 de julho de 2020.