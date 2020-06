Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No auge da atual pandemia global, o Google cedeu dois meses do Stadia Pro gratuitamente, permitindo que qualquer pessoa que se inscrevesse no Stadia jogasse nas melhores resoluções possíveis para o período, além de vários jogos gratuitos. No entanto, o prazo para se inscrever por alguns meses de associação gratuita já passou.

A boa notícia é que você ainda pode obter um mês grátis do Stadia Pro para testar o serviço. Após esse mês, você poderá pagar pelo Pro ou reverter para a associação padrão do Stadia, bloqueada em 1080p com som estéreo e você não terá acesso aos jogos gratuitos mensais disponíveis no Pro.

O serviço de jogos em nuvem Stadia do Google expandiu-se bastante desde o lançamento no final de 2019. Os jogos são lançados na plataforma regularmente e há uma seleção decente disponível na loja.

Também melhorou em termos de recursos, sendo a mais recente a capacidade de transmitir até 1440p em um navegador Chrome (se a sua TV / monitor for capaz).

Há também rumores de que o serviço poderá ser lançado na Android TV em breve - talvez a tempo do lançamento do novo dispositivo no estilo Google Chromecast, com o nome de Sabrina .

Isso abrirá o serviço para mais dispositivos e TVs inteligentes executando o software de TV Android.

E, se os recursos encontrados em uma desmontagem recente do APK acabarem sendo adotados, também devemos ver o Stadia se tornar jogável em mais telefones do que os listados atualmente aqui .