Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google expandirá em breve o suporte da plataforma de jogos em nuvem Stadia para mais telefones, de acordo com as sequências de códigos encontradas na versão mais recente do aplicativo Android.

Além disso, poderia adicionar controles de toque e vários outros novos recursos.

Atualmente, o Stadia está limitado aos aparelhos Pixel do Google , além de aparelhos da Asus, OnePlus, Razer e Samsung. Você pode encontrar a lista completa aqui .

Durante um colapso do APK do aplicativo Stadia para Android v2.19, o 9to5Google encontrou referências a "telefones não certificados", com o Google supostamente adicionando uma forma de suporte para dispositivos não listados que poderiam executar os serviços, a critério do proprietário:

"O texto do corpo modal que descreve o telefone atual do usuário não é suportado pela Stadia para a jogabilidade, mas diz a eles que eles podem optar por uma configuração com algum risco para o desempenho da reprodução do jogo", lê a descrição antes da sequência de códigos.

Aparentemente, a opção aparecerá em uma nova seção "Experiências" do aplicativo.

Os controles por toque também foram encontrados no detalhamento do APK. Ele contém as linhas:

"Este texto do botão aparece em uma notificação no jogo, fornecendo ao usuário a opção de jogar através dos botões na tela. O limite de caracteres é 25.

"Tente tocar no gamepad."

Atualmente, a única maneira de usar os controles de toque com o Stadia é através do complemento de terceiros, o TouchStadia . Enquanto eles funcionam bem, nós os achamos inúteis na maioria dos jogos, à medida que seus dedos ficam no caminho da ação. Talvez a idéia do Google seja oferecer suporte ao toque para jogos com menos controle, como quebra-cabeças ou aventuras de apontar e clicar.

Outros recursos encontrados no APK incluem a funcionalidade "Party Chat", referências a demonstrações de testes e finais de semana gratuitos, além de diferentes períodos de vendas quando o Google planeja oferecer jogos com desconto. Estes incluem uma venda de verão, venda de volta às aulas e Black Friday.