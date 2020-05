Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google lançará em breve o Stadia na Android TV, de acordo com o código encontrado no aplicativo Stadia mais recente.

Isso significa que ele pode estar disponível na TV Nvidia Shield e em TVs com o Android incorporado, como os modelos Philips e Sony , nas próximas semanas ou meses.

As seqüências descobertas em uma desmontagem do APK foram encontradas para se referir ao som 4K, HDR e 5.1 - incluindo opções para ajustar a resolução na "tela" ou na "tela".

Isso levou o 9to5Google a adivinhar que eles se referem a aparelhos e aparelhos Android TV, em vez de dispositivos móveis. Existem relativamente poucos dispositivos móveis com telas 4K e o aplicativo Android TV Stadia apareceu em outros rumores recentemente, sugerindo que é iminente.

Agora que o Stadia está disponível como um serviço gratuito e como o Pro pago, faz sentido aumentar o número de dispositivos que podem acessá-lo. No momento, você só pode jogar jogos em nuvem Stadia em uma TV usando um Chromecast Ultra ou conectando um PC ou Mac à porta HDMI de um aparelho.

Outros novos recursos do Stadia encontrados nas sequências de códigos do aplicativo mais recente incluem compartilhamento de links de captura e mensagens de texto.

Em vez de precisar fazer o download de telas ou vídeos capturados, é provável que você possa compartilhá-los com amigos diretamente de uma versão futura do aplicativo Stadia. E as mensagens serão ativadas para conversar com amigos sem a necessidade de voz.

