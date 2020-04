Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Epic Games lançou o Fortnite através da Google Play Store oficial, mas não parece muito emocionado com isso.

O popular título battle royale chegou para os usuários do Android cerca de 18 meses depois que foi lançado tecnicamente como um terceiro baixável de fora do mercado do Google. A Epic sugeriu que finalmente será lançada na Play Store apenas porque o Google avisa ativamente os usuários do Android sobre possíveis problemas de segurança - mesmo que isso não seja verdade - em qualquer download de software não feito por meio da Play Store.

A Epic Games forneceu a seguinte declaração ao Polygon :

"Após 18 meses de operação do Fortnite no Android fora da Google Play Store, chegamos a uma conclusão básica:

O Google coloca em desvantagem o software para download fora do Google Play, por meio de medidas técnicas e comerciais, como pop-ups assustadores e repetitivos de segurança para software baixado e atualizado, acordos e negociações restritivas de fabricantes e operadoras, relações públicas do Google caracterizando fontes de software de terceiros como malware , e novos esforços, como o Google Play Protect, para bloquear software definitivo obtido fora da loja Google Play.

Por esse motivo, lançamos o Fortnite para Android na Google Play Store. Também continuaremos a operar o Epic Games App e o Fortnite fora do Google Play.

Esperamos que o Google revise suas políticas e negócios em um futuro próximo, para que todos os desenvolvedores tenham liberdade de entrar e negociar com clientes no Android e na Play Store por meio de serviços abertos, incluindo serviços de pagamento, que podem competir em um igualdade de condições ".

Lembre-se de que, agora que o Fortnite lançou pelo canal oficial do Android, a Epic terá que pagar ao Google uma redução de 30% por todas as compras no aplicativo feitas no Fortnite. Além disso, Tim Sweeney, CEO da Epic, foi muito crítico com os impostos da loja de aplicativos do Google no passado.

Em 2018, por exemplo, ele disse que os impostos da Google e da loja de aplicativos da Apple eram desproporcionais ao custo dos serviços que suas plataformas forneciam aos desenvolvedores, que ele resumiu como "processamento de pagamento, largura de banda de download e atendimento ao cliente".