O Google adicionou recursos de som surround 5.1 à sua versão do navegador Chrome do Stadia .

Depois de aumentar a qualidade do vídeo do navegador para 4K para membros do Pro no final de março, seguiu-se o áudio - dando aos proprietários de PC a mesma experiência que aqueles que reproduzem um Chromecast na TV.

Parece também que o som 5.1 funcionará para usuários de Mac (diferente de 4K, que não está disponível para incompatibilidade de GPU), embora ainda não tenhamos confirmado isso.

Também é adicionado à atualização mais recente um teclado na tela para jogar na Web, que estará disponível quando você tiver um gamepad conectado ao Stadia.

E agora você receberá notificações sobre a qualidade da conexão ao reproduzir em um dispositivo móvel.

No início desta semana, o Google também anunciou que abandonou a "Base" em nome de seu plano de associação gratuito e gratuito - que agora é chamado de "Stadia".

Isso significa que existem dois planos: Stadia e Stadia Pro.

Ele também lançou seus dois meses gratuitos de incentivo, oferecendo a todos que inscrevem uma avaliação gratuita no Stadia Pro e acessem a biblioteca de jogos gratuitos oferecidos: Destiny 2, Grid, Gylt, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest: Hero of Gilgamech.

Os membros atuais do Stadia Pro não serão cobrados por dois meses.

Você pode descobrir mais sobre como se inscrever gratuitamente no Stadia Pro aqui .