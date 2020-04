Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está lançando um nível Stadia gratuitocom dois meses de Stadia Pro. Está rolando nas próximas 48 horas, começando em 8 de abril.

Se você tem o Gmail, você pode facilmente se inscrever no Google Stadia. Basta ir para Stadia.com ou baixar o aplicativo Stadia no Android ou iOS. Você pode jogar em seu laptop, desktop ou tablet Chrome OS com um controle USB (ou mouse e teclado). A versão gratuita do Stadia é limitada a resolução de 1080p, 60fps e som estéreo. Mas quem se juntar também terá acesso à versão premium, Stadia Pro, gratuitamente, por dois meses. O

Stadio Pro irá atualizá-lo para a jogabilidade 4K HDR. Google disse que catorze países serão capazes de acessar este julgamento de dois meses do Stadia Pro. Os usuários desses países receberão nove jogos, incluindo GRID, Destiny 2: The Collection e Thumper. Você pode comprar e manter jogos diferentes no serviço.

Após o término do teste de dois meses do Stadia Pro, o nível gratuito do Stadia será retomado. Se você decidir refazer o upgrade para uma associação Stadia Pro, então, basta observar que custa £8,99 por mês no Reino Unido ($9,99 nos EUA).

No entanto, devido à pandemia e ao afluxo de pessoas estarem mais online, o Google planeja alterar temporariamente a resolução de tela padrão do serviço de 4K para 1080p. “A grande maioria das pessoas em um desktop ou laptop não notará uma queda significativa na qualidade do jogo”, explicou o Google.

Google também disse que os usuários do Stadia podem alterar suas opções de uso de dados no aplicativo.