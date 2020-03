Google Stadia 4K agora disponível no Chrome para PC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google estendeu o streaming de 4K em Stadia ao navegador Chrome para PCs.

Ele também adicionou o Web Capture LIbrary, para acessar capturas de tela e clipes capturados em um laptop ou computador de mesa. Agora você também pode baixá-los para o seu PC ou Mac.

Há uma ressalva para a transmissão em 4K através do navegador; você precisará do hardware necessário para que ele funcione.

Você não precisará apenas de uma conexão à Internet com velocidades de pelo menos 35 Mbps, mas também de um computador que suporte a decodificação de hardware VP9. E um monitor 4K, é claro.

Para verificar se o seu computador suporta VP9, siga estes passos:

Na barra de endereço do Google Chrome, digite chrome: // gpu e pressione Enter.

Role para baixo até "Informações de aceleração de vídeo".

Se você vir "Decode VP9", seu computador suporta a decodificação de hardware VP9.

Os iMacs ou MacBooks da Apple não suportam streaming 4K atualmente, apenas PCs com Windows e ChromeBooks que atendem às especificações acima.

Ainda assim, é um passo adiante para o serviço.

Também foi revelado que os jogos gratuitos de abril para assinantes do Pro serão Serious Sam Collection, Spitlings e Stacks On Stacks (On Stacks).

Atualmente, não há informações sobre quando a associação ao Stadia Base pode ser aberta.