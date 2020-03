Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está comemorando o lançamento do Doom Eternal no Stadia, oferecendo seu pacote de plataforma de jogos na nuvem por US $ 30.

O pacote Stadia Premiere Edition custa apenas US $ 99 nos EUA durante todo o dia de hoje - até 23:59 PT (2:59 am ET).

Basta verificar o acordo no site oficial da Stadia aqui .

Infelizmente, o desconto é apenas para clientes nos EUA. O pacote Premiere Edition ainda está listado como £ 119 no Reino Unido.

Além de ser membro Pro por três meses, o pacote inclui um controlador Stadia e o Chromecast Ultra para transmissão de jogos na sua TV em até 4K HDR e a 60fps.

Considerando que o próprio controlador geralmente é vendido por US $ 69 e a associação ao Stadia Pro é de US $ 9,99 por mês, você está basicamente recebendo um Chromecast Ultra de graça.

Doom Eternal não está incluído no acordo - começa em US $ 59,99 -, mas os membros do Pro recebem alguns jogos gratuitos por mês pelo menos. Por exemplo, os jogos gratuitos disponíveis em março são Grid, SteamWorld Dig 2 e SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

Ainda não há informações sobre quando a associação ao Stadia Base poderá ser disponibilizada. O plano padrão limitará os usuários ao máximo de streaming em 1080p, som estéreo e sem jogos gratuitos, mas será gratuito quando for lançado ainda este ano.