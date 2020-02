Os controles de toque do Google Stadia são possíveis, mas inúteis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com o Stadia agora rodando em telefones Android que não sejam o Pixel , uma pergunta levantou sua cabeça novamente: por que não há controles na tela sensível ao toque para jogos em dispositivos móveis?

Afinal, nem sempre é esperado que você conecte um Stadia ou outro controlador Bluetooth, como o Xbox One ou o PS4 DualShock 4 equivalentes, ao telefone por meio de um suporte de clipe - especialmente em viagens curtas. Então, adicionar a opção de controles por toque ao aplicativo Stadia é um acéfalo, com certeza?

Bem, agora podemos dizer com segurança que entendemos por que o Google não se incomodou.

Graças ao TouchStadia - que está disponível como uma extensão do Chrome para Windows e Mac e por meio de algum código Javascript para navegadores Android Chrome - testamos os controles de toque nos jogos Stadia. E, embora aplaudamos as habilidades e o esforço do desenvolvedor de terceiros, isso simplesmente prova por que os controles por toque não funcionam.

O TouchStadia faz exatamente o que diz na lata - sobrepõe todo o conjunto de botões do controlador Stadia em um monitor de telefone ou tablet. No entanto, você precisa de mais destreza do que um batedor de carteiras da era vitoriana e um apêndice semelhante à centopéia para usá-los adequadamente.

Além disso, quando você está tocando, apenas atrapalha.

Você pode tentar por si mesmo, usando as instruções de instalação incluídas abaixo, mas o problema não está na excelente programação TouchStadia, mas nos próprios jogos. Nenhum dos títulos que você pode reproduzir no Google Stadia foi projetado para ser reproduzido usando os controles de toque - não um.

De fato, os melhores jogos no Stadia atualmente - Destiny 2, Metro Exodus, Borderlands 3 e a trilogia Tomb Raider - são complicados o suficiente para jogar usando um gamepad, sem falar em exigir que você passe os dedos pela tela como um extra de Star Trek. Os jogadores de PC atestam isso.

Nós nem somos fãs de controles por toque em jogos de ação projetados especificamente para dispositivos móveis, mesmo que eles sejam muito mais intuitivos e simplificados.

Portanto, apesar de um esforço valioso do TouchStadia, não esperamos que o Google implemente seu próprio sistema de controle de toque no futuro. Uma plataforma de jogos na nuvem adicionou essa opção e logo caiu. E, embora não tenha sido o canudo que quebrou as costas do OnLive, que já balançava, não foi suficiente para salvá-lo.

Ainda assim, não aceite nossa palavra, experimente você mesmo. Achamos que você verá o que estamos tocando. Ahem.

Existem dois métodos para adicionar o TouchStadia ao seu dispositivo.

Para adicionar o TouchStadia a uma máquina Windows (ou ChromeBook, se for o seu dispositivo preferido), basta instalar a extensão do Chrome encontrada aqui . Em seguida, abra o Stadia pelo navegador.

Você pode mover os botões pressionando CTRL +; e o modo de layout será ativado. Pressione novamente para fechá-lo.

O método Android para ativar o TouchStadia é muito mais complicado.

Você precisa abrir o navegador Chrome no telefone Pixel, Samsung, Razer ou ROG suportado, acessar a página inicial da Stadia e tocar no ícone "hambúrguer" no canto superior direito do aplicativo - para acessar o menu do Chrome. Em seguida, ative o modo de área de trabalho tocando em "Site da área de trabalho". Isso permitirá que você jogue jogos Stadia no navegador (o TouchStadia não funciona com o aplicativo oficial).

Selecione tudo e copie o código inteiro encontrado na caixa aqui . Digite Javascript: na caixa URL do seu navegador (na página Stadia) e cole o código copiado diretamente após ele.

A página Stadia deve então mostrar que reconheceu um controlador e a sobreposição de teclas deve aparecer.

Inicie qualquer jogo e pronto, ele funciona!

Infelizmente, você terá que seguir as etapas acima sempre que iniciar uma nova sessão no seu telefone. E, é recomendável que você sempre copie a versão atual do código no link acima, pois isso pode mudar à medida que as versões do Stadia avançam.