Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google anunciou que o Stadia, seu serviço de jogos na nuvem, oferecerá suporte a vários telefones Android da Samsung, Asus e Razer.

A partir de 20 de fevereiro, a Stadia suportará mais 19 telefones. Anteriormente, desde o lançamento, ele funcionava apenas em dispositivos Pixel. Aqui está a lista completa de 26 telefones, incluindo os do Google (os novos telefones suportados estão em negrito):

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy S8 Active

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10E

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Telefone Razer

Razer Phone 2

Telefone Asus ROG

Asus ROG Phone II

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3A

Google Pixel 3A XL

Google Pixel 4

Lembre-se de que a lista de jogos Stadia está em constante expansão - após um início razoavelmente reduzido - com cerca de 120 jogos planejados para lançamento antes do final de 2020. Para ver a lista completa de jogos, consulte nosso guia do Google Stadia aqui. A equipe da Stadia também anunciou recentemente que desenvolverá seus próprios jogos, mas não esperamos vê-los até o final de 2020, no mínimo.

Você também pode ler nossa análise completa e aprofundada do Stadia aqui: Revisão do Google Stadia: a plataforma de jogos em nuvem que merecemos .