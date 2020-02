Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Google está trazendo jogos da Web rápidos para dispositivos de ponta, com conexões lentas, colocando-se contra jogadores como os Instant Games do Facebook.

A empresa anunciou a GameSnacks , de sua incubadora interna Area 120, que tem como objetivo "tornar os jogos HTML5 mais acessíveis para telefones em qualquer rede do mundo". A idéia é "qualquer dispositivo que permita a conexão à Internet" - seja um Android ou dispositivo iOS ou mesmo uma área de trabalho - deve poder carregar jogos, independentemente da capacidade de memória e acesso às redes.

Isso é crucial, considerando que atualmente muitos jogos, incluindo jogos na web, precisam de especificações decentes e, de preferência, uma conexão de rede 4G LTE para funcionar corretamente. O GameSnacks, no entanto, é para pessoas que usam dispositivos com pouca memória e dispositivos em redes 2G ou 3G. O Google disse que leva 12 segundos para um jogo típico da Web carregar em um telefone mais lento, com apenas 1 GB de RAM e uma conexão 3G.

Como os visitantes tendem a deixar uma página se demorar um pouco para carregar, o GameSnacks leva apenas quatro segundos em uma rede com velocidades abaixo de 1Mbps. "Nossa equipe da Area 120 trabalha com desenvolvedores para obter desempenho rápido, reduzindo o tamanho da página HTML carregada inicialmente, compactando ativos adicionais, como scripts, imagens e sons, e aguardando para carregá-los até que seja necessário", afirmou o Google.

Os jogos do GameSnacks podem carregar em alguns segundos, mesmo em conexões de rede tão lentas quanto 500 Kbps. Lembre-se de que são jogos simples que levam apenas alguns minutos para jogar e, portanto, são ideais em situações em que você deseja passar o tempo rapidamente, como esperar no consultório médico.

Você pode tentar um jogo do GameSnacks, chamado Tower, aqui . O Google disse que está trabalhando com desenvolvedores como Famobi, Inlogic Games, Black Moon Design, Geek Games, Enclave Games e outros desenvolvedores de jogos HTML5 para trazer seus títulos para a biblioteca GameSnacks.

No lançamento, o Google também está em parceria com Gojek para trazer os jogos GameSnacks para o serviço GoGames na Indonésia e, eventualmente, no Sudeste Asiático.