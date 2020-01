As comportas do jogo Stadia podem abrir após o Unity adicionar suporte

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma das maiores críticas da plataforma de jogos em nuvem Stadia do Google até hoje é a sua relativamente pequena biblioteca de jogos.

Com apenas 22 jogos disponíveis no lançamento, ele não pode ser comparado a nenhum outro formato de jogo atualmente - mesmo a prévia pública do Project xCloud tem mais de 80 jogos disponíveis para jogar online hoje.

No entanto, a Stadia poderá em breve receber um impulso. O Google não apenas promete mais de 120 jogos nos próximos 11 meses , como o Unity adicionou suporte ao Stadia, que facilitará aos desenvolvedores portar seus títulos existentes e futuros para a plataforma.

O recém-lançado Unity v2019.3 contém "tudo o que os desenvolvedores aprovados precisam para criar e lançar seu primeiro jogo na nova plataforma de jogos em nuvem do Google".

Os desenvolvedores são incentivados pelo Unity a se inscrever nos recursos do Stadia na página dedicada do Google , mas podem adicionar versões do Stadia ao seu roteiro de desenvolvimento.

Esta é uma ótima notícia para os membros do Stadia Pro (e para o Stadia Base quando chegar), pois pode haver um aumento na quantidade de títulos atingindo o serviço. Existem centenas, senão milhares de jogos já lançados por aí que foram desenvolvidos usando o Unity.

O excelente Outer Wilds é um, por exemplo. Pillars of Eternity II: Deadfire é outro, mais o Two Point Hospital, o Thronebreaker: The Witcher Tales (que também acaba de chegar no Switch) e até o sem título Goose Game.

É certo que poucos blockbusters triple A serão afetados pelas notícias, mas a biblioteca de jogos Stadia pode se tornar muito mais diversificada no futuro próximo, com certeza. E é geralmente isso que faz uma plataforma prosperar.