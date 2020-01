Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os membros do Stadia Pro não apenas recebem streaming de vídeo 4K HDR e som 5.1, mas também recebem jogos gratuitos todos os meses como parte de sua assinatura.

Desde o lançamento, os membros Pro receberam Destiny 2: The Collection, Farming Simulator 19, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Samurai Shodown, Thumper e Tomb Raider: Definitive Edition - tudo como parte da taxa mensal de US $ 8,99 / US $ 9,99 .

Dois novos jogos gratuitos foram anunciados, então aqui estão os títulos de fevereiro de 2020 que você pode jogar na plataforma de jogos em nuvem Stadia , sem nenhum custo extra.

Disponível a partir de 1 de fevereiro de 2020

Metro Exodus é um jogo de tiro em primeira pessoa excelente, com grandes elementos do mundo aberto e uma história envolvente. Uma sequência do Metro 2033 e Last Light, acontece na Rússia pós-apocalíptica, onde a humanidade teve que viver no subsolo para sobreviver às consequências. Mas agora é hora de se aventurar acima do solo para ver o que está reservado.

Disponível a partir de 1 de fevereiro de 2020

O primeiro exclusivo da plataforma de jogos em nuvem Stadia, Gylt é um jogo de aventura do desenvolvedor Rime and Deadlight, Tequila Works. Foi elogiado por ser um jogo de terror que não exclui crianças, mas ainda tem uma história e um tema perturbadores que os adultos também vão gostar.