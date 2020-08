Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os membros do Stadia Pro não só obtêm streaming de vídeo HDR de até 4K e som 5.1, mas também jogos gratuitos a cada mês como parte de sua assinatura.

Desde o lançamento, os membros Pro receberam Destiny 2, Grid, Zombie Army 4 , Serious Sam e muitos mais jogos - tudo como parte da taxa mensal de £ 8,99 / $ 9,99.

E, com o Stadia Pro agora disponível gratuitamente por um mês para novos membros, isso significa que todos podem aproveitá-los agora mesmo.

Um incrível seis novos jogos gratuitos foram anunciados, então aqui estão os títulos de setembro de 2020 que você pode jogar na plataforma de jogos em nuvem Stadia sem nenhum custo extra.

Disponível a partir de 1 de setembro de 2020

Embora tenha sido dividido em capítulos quando lançado pela primeira vez, Hitman for Stadia inclui todas as missões do excelente reboot em um pacote. E é gratuito para membros Pro, você não pode ser mais justo do que isso.

Disponível a partir de 1 de setembro de 2020

A primeira sequência do Metro o leva à superfície e é uma das melhores da série - certamente a mais assustadora em nossa opinião.

Disponível a partir de 1 de setembro de 2020

Hello Neighbour é um jogo de terror furtivo extremamente divertido onde você deve descobrir o segredo sombrio do seu vizinho antes que ele o encontre. Ele também aprende com suas jogadas anteriores, então você nunca pode simplesmente fazer a mesma coisa duas vezes.

Disponível a partir de 1 de setembro de 2020

Até 64 jogadores podem participar da ação multiplayer em uma das franquias de jogos mais cativantes do mercado.

Disponível a partir de 1 de setembro de 2020

Este lindo jogo de combate a incêndios é diabólico e engraçado.

Disponível a partir de 1 de setembro de 2020

O jogo cooperativo dois contra dois retrô é oferecido no Gunsport, pois você deve usar tiros de truque para vencer seus oponentes.

Para resgatar os jogos deste mês (e quaisquer jogos ainda disponíveis como parte da assinatura do Stadia Pro), siga as instruções abaixo:

Abra o aplicativo Stadia no Android ou iOS ou vá para a página do Stadia no Google Chrome.

Abra a loja por meio da guia na parte inferior (telefone) ou superior (navegador Chrome).

Se você estiver conectado, verá "jogos Stadia Pro" como o segundo menu rolável.

Toque ou clique em cada jogo que ainda não reivindicou e isso o levará para a página individual.

Toque ou clique em "Reivindicar".

O jogo agora está em sua biblioteca para jogar quantas vezes você quiser, contanto que continue a assinar o Stadia Pro.

Observe que os jogos geralmente são retirados da lista do Stadia Pro, portanto, não podem mais ser resgatados posteriormente. No entanto, eles permanecem em sua biblioteca para serem reproduzidos.

Escrito por Rik Henderson.