Os membros do Stadia Pro não só recebem streaming de vídeo 4K HDR e som 5.1, mas também recebem jogos gratuitos todos os meses como parte de sua assinatura.

Desde o lançamento, os membros Pro receberam Destiny 2, Grid, Gylt, Metro Exodus e muitos outros jogos - tudo como parte da taxa mensal de £8.99/$9.99.

Três novos jogos gratuitos já foram anunciados, então aqui estão os títulos de abril de 2020 que você pode jogar na plataforma de jogos em nuvem Stadia sem custo extra.

Disponível a partir de 1 de abril de 2020

Com a Serious Sam Collection, você obtém três atiradores clássicos em primeira pessoa em um só: Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter e Serious Sam 3. Eles não se levam muito a sério - o que é irônico realmente - e fornecem uma grande dose de diversão louca.

Disponível a partir de 1 de abril de 2020

Spitlings é um jogo de ação de quatro jogadores bonkers inspirado nos gráficos simples e jogabilidade do passado. No entanto, como você começa a cuspir os dentes um no outro enquanto você pula por aí, há mais do que um toque de loucura moderna sobre isso também.

Disponível a partir de 1 de abril de 2020

Atualmente um exclusivo Stadia, Stacks On Stacks (On Stacks) é um jogo de quebra-cabeça de construção de torre 3D, com gráficos loucos e situações. O conceito é simples, basta colocar blocos em cima uns dos outros sem todos caporem, mas às vezes fica diabolicamente difícil e tem uma sensação de “apenas mais um ir” sobre isso.

Para resgatar os jogos deste mês (e quaisquer jogos ainda disponíveis como parte da assinatura do Stadia Pro) siga as instruções abaixo: Abra a aplicação Stadia no Android ou iOS ou acesse a página da Web do Stadia no Google Chrome.

Abra a loja através da guia na parte inferior (telefone) ou superior (navegador Chrome).

Se você estiver conectado, você deve ver “Stadia Pro games” como o segundo menu rolável.

Toque ou clique em cada jogo que você ainda está para reivindicar e que irá levá-lo para sua página individual.

Toque ou clique em “Reivindicar”.

O jogo está agora na sua biblioteca para jogar quantas vezes quiser, desde que continue a assinar o Stadia Pro.

Note que os jogos são frequentemente retirados da lista Stadia Pro, por isso não podem mais ser resgatados depois. No entanto, eles permanecem em sua biblioteca para jogar.