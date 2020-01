O Google está trabalhando para oferecer suporte Steam aos Chromebooks

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em breve, as máquinas com sistema operacional Chrome poderão oferecer suporte à capacidade de jogar jogos Steam, embora ainda não sabemos exatamente quando.

Em entrevista à Polícia Android , o líder de produto do Chrome OS, Kan Liu, confirmou que o Google está trabalhando - talvez até com a Valve - em um esforço que permitiria que os Chromebooks executassem o Steam, a plataforma de jogos da Valve. Ele também disse que os Chromebooks mais poderosos estão chegando ao fim e que podemos esperar novas plataformas com os processadores AMD. Mas ele não forneceu nenhuma data de lançamento ou revelou quando o suporte do Steam chegaria.

O Google vem mexendo no Chrome OS nos últimos anos. Ele trouxe suporte para aplicativos Android nativos, por exemplo, abrindo laptops Chromebook para centenas de novas experiências em dispositivos móveis. Agora, com o Steam, parece estar fazendo o mesmo para os jogos.

O Steam e o Chrome OS são baseados em Linux. No entanto, os Chromebooks tendem a ser dispositivos de baixo consumo de energia e muitos jogos Steam são graficamente intensos. Supomos que é por isso que Liu nos prometeu máquinas mais robustas; O suporte do Steam em dispositivos Chrome OS de última geração seria super atraente.

Por enquanto, porém, é difícil visualizar os Chromebooks executando o Steam sem problemas. Ainda assim, estamos empolgados com o que o futuro trará. Lembre-se de que o Steam também suporta jogos de streaming de outros computadores. Mas Liu indicou que o Google está focado apenas na jogabilidade nativa no momento.

No entanto, poderíamos imaginar o Google rodando o Chrome OS. Afinal, é um sistema operacional baseado em nuvem, e o Google também possui o Stadia , um serviço de streaming de jogos baseado em nuvem que não requer hardware de última geração. Será interessante ver quando ou mesmo se essas duas estradas se encontrarão.