Google Stadia promete 120 jogos em 2020, 10 exclusivos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os usuários do Stadia podem ter sido atingidos por um golpe significativo com o anúncio de que o Cyberpunk 2077 foi adiado por cinco meses , mas serão animados pelo anúncio de vários novos recursos nos próximos meses.

Além disso, o Google espera lançar mais de 120 novos jogos em 2020, dos quais mais de 10 serão exclusivos.

Com os problemas de estabilidade da transmissão sendo tratados atualmente, a outra maior ressalva do Stadia é sua biblioteca de jogos relativamente pequena. Portanto, um plano de lançamento rápido de novos títulos será muito bem-vindo pelo Stadia Pro e, uma vez lançado, pelos membros do Stadia Base.

A equipe da Stadia disse que revelará mais sobre os novos jogos "em breve".

Enquanto isso, nos próximos três meses, podemos esperar uma série de novos recursos. Isso incluirá suporte para streaming 4K no navegador em computadores compatíveis. A jogabilidade sem fio para o Stadia Controller também será ativada para reprodução através de um navegador ou telefone - atualmente, ele só funciona sem fio com um Chromecast Ultra.

Telefones Android adicionais além da família Pixel ganharão a capacidade de jogar jogos Stadia, em vez de apenas agir como uma vitrine.

E mais suporte do Google Assistant será adicionado para reprodução na web.

O Google também revelou que haverá novos jogos adicionados à lista gratuita dos membros do Stadia Pro em fevereiro. Ele anunciará os títulos no final de janeiro.