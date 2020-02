Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A plataforma de jogos em nuvem do Google está disponível em 14 países, incluindo o Reino Unido e os EUA.

Chamado Stadia , é efetivamente o " Netflix de jogos " da empresa, com jogos hospedados em servidores remotos e vídeo transmitido para dispositivos conectados, incluindo smartphones, tablets, computadores e TVs.

Mas o que a Stadia oferece? E como isso difere de outros serviços de jogos em nuvem?

O Google Stadia é um serviço de jogos na nuvem em que os jogos podem ser comprados e jogados, mas não precisam ser baixados em um console ou PC.

Isso ocorre porque, por meio de vários dispositivos conectados, incluindo telefones, laptops e TVs, você joga o jogo em tempo real, mas na verdade ele é executado em um servidor Stadia remoto em outro lugar do mundo. O vídeo da jogabilidade é transmitido para o seu dispositivo pela Internet, enquanto os códigos de controle de um controlador de jogo são enviados na outra direção.

O maior obstáculo encontrado por outros serviços semelhantes ao longo dos anos é a latência - o tempo que leva desde o momento em que você move o dedo do controlador ou pressiona um botão para a ação que ocorre na tela.

Mas, onde a Stadia difere de outras plataformas, como Nvidia GeForce Now e PlayStation Now , é que seus servidores estão localizados em um grande número de locais em todo o mundo. Isso diminui a distância entre o player e um servidor do qual o stream é transmitido.

Além disso, o Google desenvolveu um controlador Stadia dedicado que se conecta à Internet diretamente via Wi-Fi, e não ao seu dispositivo (quando você está jogando em casa, pelo menos). Isso significa que ele envia os códigos do controlador sem precisar enviá-los ao seu telefone, tablet ou outro dispositivo conectado primeiro. Isso reduz os milissegundos de latência e, nos jogos, isso realmente importa.

Geralmente, em uma plataforma de jogos na nuvem, depois que você pressiona um botão, o sinal deve ser transmitido (na maioria das vezes por Bluetooth) ao dispositivo receptor e enviado por uma conexão à Internet. Ele é posteriormente lido pelo dispositivo de origem, enviado de volta ao dispositivo receptor e depois transmitido à sua TV (se não estiver usando uma tela de smartphone ou tablet). Cada uma dessas ações leva tempo e isso pode ser vital para facilitar as experiências de jogo, pois milissegundos podem ser a diferença entre evitar uma bala ou levar um tiro na cara.

A única chave inglesa em funcionamento - em termos de latência - é que, ao reproduzir em um dispositivo móvel, como um telefone Pixel, você precisará conectar o controlador via Bluetooth se quiser usá-lo sem fio, pois o Stadia usará seus dados móveis jogar. Como alternativa, você pode conectá-lo através de um cabo, o que reduzirá essa latência adicional. De fato, esta é a única opção disponível até o "início de 2020", quando a conectividade móvel sem fio será ativada .

O Google Stadia não precisa de um dispositivo dedicado, exceto de um controlador, pois é reproduzível por meio de dispositivos conectados existentes.

Para uso do computador, o Stadia funciona através do navegador de internet do Google Chrome. Portanto, está disponível no PC e Mac sem software ou dispositivos dedicados extras.

Ele também funcionará com outros dispositivos conectados a tempo, incluindo TVs, telefones e tablets Android, além de iPhone e iPad. No entanto, no lançamento, você só pode reproduzi-lo em uma TV usando um Chromecast Ultra .

E, embora existam aplicativos Android e iOS disponíveis agora, eles só podem gerenciar sua conta Stadia, não jogar.

Atualmente, apenas a gama de smartphones Pixel 3 do Google pode jogar através do aplicativo móvel Stadia. Isso inclui o Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL .

Além do controlador Stadia dedicado, os usuários de telefones Pixel podem vincular um controlador Xbox One ou DualShock 4 ao dispositivo via Bluetooth para jogar jogos Stadia.

A associação ao Google Stadia Pro custa £ 8,99 por mês no Reino Unido e US $ 9,99 por mês nos EUA. Isso oferece aos usuários até 4K HDR gameplay. No entanto, você ainda precisa comprar a maioria dos jogos no topo.

Isso porque, embora a associação ao Stadia Pro autorize os usuários a adicionar alguns jogos gratuitos por mês às suas bibliotecas - um pouco como o PlayStation Plus e o Xbox Live Gold -, não é um serviço que você pode comer.

Para os usuários iniciantes, está disponível um pacote Stadia Premiere Edition (que substitui o Founders Edition esgotado). Com preço de £ 119 (US $ 129), inclui um controlador Stadia Clearly White, um Chromecast Ultra capaz de transmitir jogabilidade HDR 4K para sua TV e três meses de Stadia Pro.

Uma opção final em breve é a Stadia Base - um plano de pagamento conforme o uso. Assim como no Pro, a associação ao Stadia Base significa que você precisa comprar jogos individualmente, mas não inclui jogos gratuitos. O Stadia Base também está restrito a um máximo de 1080p. O benefício, no entanto, é que você não precisa pagar nenhuma taxa de assinatura mensal.

Com as duas opções de associação, os jogos comprados serão atribuídos para sempre à sua conta Stadia e você poderá jogá-los quantas vezes quiser.

Os preços para novos jogos são determinados por desenvolvedores e editores. Eles têm o mesmo preço dos títulos de console.

Os controladores Stadia separados estão disponíveis nas cores Just Black, Clearly White e Wasabi por £ 59 (US $ 69) cada.

A lista de jogos Stadia está em constante expansão (após um início razoavelmente escasso), com um número estimado de 120 jogos planejados para lançamento antes do final de 2020.

Aqui está a lista de jogos confirmados até agora:

Assassins Creed: Odyssey

Ataque a Titã 2: Batalha Final

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Destiny 2: A coleção

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon: Ponto de Interrupção

Rede

Gylt *

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Monster Energy Supercross - O videogame oficial 3

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Raiva 2

Red Dead Redemption 2

Ascensão do incursor do túmulo

Samurai Shodown

Sombra do incursor do túmulo

Thumper

Tomb Raider: Edição Definitiva

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Portão de Baldur III

Cyberpunk 2077

Destrua todos os seres humanos!

Doom

Destino Eterno

Seja embalado

Deuses e monstros

Palavras perdidas: além da página *

Vingadores da Marvel

Orcs devem morrer! 3

Panzer Dragoon: Remake

Power Rangers: Batalha pela Grade

Serious Sam Collection

Spitlings *

Pilhas em pilhas (em pilhas) *

Super quente

The Crew 2

A Divisão 2

The Elder Scrolls Online

Watch Dogs Legion

Windjammers 2

A equipe da Stadia anunciou que também desenvolverá seus próprios jogos, mas não esperamos vê-los até o final de 2020, no mínimo.

* Estes jogos são exclusivos da Stadia, pelo menos inicialmente.

O Google alega que o Stadia é capaz de rodar jogos em até 4K HDR e a 60 quadros por segundo.

Também é capaz de som surround de até 5,1. No entanto, todo o desempenho do vídeo e a qualidade do som serão determinados pela sua conexão de banda larga e exigirão uma assinatura do Stadia Pro (o Stadia Base atinge no máximo 1080p).

Para a melhor experiência - 4K HDR a 60fps e com som 5.1 - você realmente precisa de uma velocidade recomendada de 35Mbps. No entanto, os jogos ainda serão executados a partir de uma velocidade mínima absoluta recomendada de 10 Mbps. Você provavelmente estará restrito a 720p e estéreo, mas ainda deverá obter 60fps.

Você pode verificar sua velocidade usando um teste on-line dedicado aqui .

O Google faz uma afirmação ousada de que, em algum momento no futuro, o Stadia será capaz de transmitir em até 8K e 120fps. No entanto, isso está muito distante e exigirá velocidades de Internet muito maiores do que muitas médias nacionais.

NOTA: A resolução dos jogos Stadia é determinada pelos desenvolvedores e editores, não pelo Google. Portanto, embora você possa ser um membro Pro e ter um Chromecast Ultra, um jogo pode não estar produzindo 4K HDR nativo de 60 fps. E enquanto você pode receber vídeo 4K HDR no final, pode achar que o jogo, como Destiny 2, está bloqueado para 1080p para desempenho.

O Stadia está disponível nos seguintes países: Reino Unido, EUA, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Irlanda, Holanda, Noruega, Espanha e Suécia.

O Google planeja expandir o serviço para outros países e regiões em 2020.

Você pode ler nossa análise completa e aprofundada do Stadia aqui: Revisão do Google Stadia: a plataforma de jogos em nuvem que merecemos .