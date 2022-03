The Walking Dead: Last Mile é um jogo interativo ao vivo chegando ao Facebook

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há um tipo muito novo de jogo de Walking Dead saindo - The Walking Dead: The Last Mile será o que os criadores Genvid Entertainment e Skybound Entertainment estão chamando de "evento ao vivo massivamente interativo".

Será exclusivo das plataformas Gaming and Watch do Facebook, portanto, pelo que parece, a única interação será com um grupo de espectadores assistindo a uma transmissão regular e, presumivelmente, votando nas decisões e resultados.

A Skybound Entertainment foi fundada por Robert Kirkman, o criador de The Walking Dead, então você pode presumir que trará um tom e uma história que se encaixam perfeitamente nos contos sombrios da série.

Dito isto, com apenas um logotipo para o jogo revelado até agora, ainda há muitas perguntas flutuantes.

Por um lado, estamos assumindo que será um jogo ao vivo, não um jogo de ação ao vivo, embora, dependendo de como as coisas funcionem, possa acabar parecendo um pouco com o intrigante experimento Bandersnatch de Black Mirror de alguns anos atrás.

O anúncio do jogo diz que os jogadores poderão influenciar os eventos no jogo "minuto a minuto, dia a dia, semana a semana", então certamente parece que a ideia será sintonizar repetidamente um período de semanas.

Exatamente como o jogo se parece e como ele será reproduzido para seu público presumivelmente será detalhado com o tempo, e também estamos curiosos sobre quando estará realmente disponível para jogar ou ir ao ar.

Escrito por Max Freeman-Mills.