Facebook lança jogos na nuvem gratuitos em beta nos EUA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Facebook está entrando nos jogos em nuvem, com jogos em nuvem gratuitos, com lançamento beta a partir de 26 de outubro.

Ao contrário de rivais como o Google , que oferece um serviço autônomo de jogos em nuvem, o Facebook está adicionando jogos em nuvem ao seu aplicativo - alguns dos quais você pode jogar agora de graça. Lembre-se de que esta não é a primeira investida do Facebook nos jogos. Lembra-se daqueles títulos baseados em Flash e, mais tarde, dos Instant Games HTML5? Eles ainda existem e estão disponíveis junto com os jogos em nuvem no Facebook.

Basta ir à seção de jogos do Facebook e, se vir um jogo, clique nele para começar a jogar. O Facebook apresentará demonstrações de “anúncios jogáveis na nuvem” no feed de notícias também, para atrair aqueles que nunca vão para a guia Jogos. O Facebook disse que desenvolveu um sistema de progressão cruzada vinculado ao seu login do Facebook, para que você possa começar a jogar na web, passar para o aplicativo móvel e seu progresso será sincronizado.

Os jogos em nuvem gratuitos do Facebook podem ser acessados pela web e pelo aplicativo do Facebook no Android. Eles não estão no iOS agora, com o Facebook dizendo que está "proibido" de lançar jogos no navegador. Os jogos também estão sendo lançados apenas nos EUA. Eles terão um lançamento limitado para começar em estados como Califórnia e Texas, bem como em outros estados do Nordeste e Meio-Atlântico.

A lista de títulos iniciais inclui portas Android, como Asphalt 9 e Mobile Legends: Adventure, bem como PGA Tour Golf Shootout e Solitaire: Arthurs Tale. Mais serão lançados "nas próximas semanas", como Dirt Bike Unchained da Red Bull.

Eventualmente, os jogos em nuvem do Facebook poderiam ser integrados ao Facebook Gaming , um serviço de streaming semelhante ao Twitch. A ideia é que um streamer possa começar a jogar um jogo na nuvem no Facebook, enviar um URL de compartilhamento para alguém e começar a jogar com essa pessoa no stream.

Escrito por Maggie Tillman.