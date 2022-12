Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Fortnite sempre foi o rei do crossover e agora está de volta a ele com o Capítulo 4 da Temporada 1 com Geralt e Doom Slayer fazendo uma aparição.

A próxima grande coisa em Fortnite agora é viver com o Capítulo 4 Season 1 recebendo um mapa totalmente novo e muito mais. Uma dessas coisas é uma nova personagem chamada Selene, disponível desde o início. Mas as coisas vão se tornar interessantes para os fãs de The Witcher, em meados da temporada, quando Epic Games acrescenta Geralt da Rivia como pele do Battle Pass.

Como sempre, o Battle Pass custa 950 V-Bucks e à medida que você avança, você vai desbloqueando itens e tudo mais. Geralt será desbloqueado através desse Battle Pass, assim como o Doom Slayer - de fama DOOM, é claro. Outras peles desbloqueáveis incluem Massai, Dusty, Nezumi, Helsie, e The Ageless. O desbloqueio do Geralt só estará disponível mais tarde na temporada, diz Epic.

A última temporada inclui muitos outros ajustes e guloseimas e faz uso do Unreal Engine 5.1, tornando esta a versão mais bonita da Fortnite até hoje na PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC.

Tudo isso acontecerá em uma ilha totalmente nova, com novos pontos de interesse que incluem The Citadel, Anvil Square, e Brutal Bastion.

A nova temporada de Fortnite está em pleno funcionamento agora mesmo e você mesmo pode se envolver. Você pode jogar Fortnite em praticamente tudo agora mesmo e o download é grátis, é claro.

Escrito por Oliver Haslam.