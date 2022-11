Fortnite anuncia colaboração de moda com Ralph Lauren

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A marcha conquistadora de Fortnite para o domínio da mídia não mostra sinais de desaceleração - ao mesmo tempo em que é anunciada a Semana Skywalker no jogo, com o retorno dos sabres de luz e primeiras aparições para Luke Skywalker, Han Solo e Princesa Leia, ela também está se unindo às marcas de moda de elite.

O último gigante da moda a se inscrever é Ralph Lauren, que trabalhou com a Epic Games não apenas em alguns itens dentro do jogo a serem comprados através da loja, mas também em uma queda física de cápsulas que vem hoje, 2 de novembro.

O primeiro é um pacote de roupas de pólo, com sobretudos pesados como uma opção de estilo ao lado de roupas de pólo mais leves e atuais, do mundo dos esportes a cavalo.

Há também ferramentas de colheita com tema de pólo e opções de bling back bling, bem como um planador de pólo, permitindo completar o conjunto em termos de cosméticos.

A partir de 4 de novembro haverá um torneio de Polo Cup no jogo, em solo de construção zero, para que você possa tentar ganhar um par de peles sem ter que pagar, o que é sempre bom.

Enquanto isso, ainda hoje, no dia 2 de novembro, a Ralph Lauren lançará uma linha de moda física como parte da colaboração, com uma segunda queda a ser seguida no início de dezembro para aqueles que ficarem de fora.

Não tivemos nenhuma indicação de como isto será ou que tipo de vestuário você pode esperar, mas dado que provavelmente será bastante limitado em estoque, esperamos que se venda muito rapidamente, com base em tie-ins similares anteriores.

Escrito por Max Freeman-Mills.