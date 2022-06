Fortnite e entre nós estamos fazendo um crossover

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Epic Games está abraçando totalmente a lista de propriedades que está cruzada com a Fortnite, graças aos novos itens cosméticos.

Qualquer pessoa que comprar entre nós ou sua moeda no jogo através da loja Epic Games Store no próximo ano (até 9 de junho de 2023) será automaticamente presenteada com uma nova bengala nas costas e uma emoção em Fortnite.

faça um esquadrão com seus colegas de tripulação (ou Impostores?) e prepare-se para partir no ônibus de batalha - estamos invadindo @FortniteGame!



compre entre nós ou Estrelas no lançador dos Jogos Épicos agora para obter o Emote de Distração e Bling Emote de Distração da tripulação em Fortnite pic.twitter.com/LmJHZJ2s6S- Entre nós (@AmongUsGame) 9 de junho de 2022

O back bling é seu próprio pequeno membro da tripulação entre nós, em sua escolha de cor, e reagirá ao que você faz enquanto joga o jogo.

Você também recebe uma emoção de Distração Dança, para ajudar a chamar a atenção para longe de seu vil impostor-ness.

Já que entre nós são apenas £3,99 o que faz com que seja uma maneira bem barata de conseguir um item bonito em Fortnite, embora a dança e o bling traseiro também venham aparentemente para a loja do jogo separadamente em algum momento, também.

Se você já comprou o Among Us na Epic Games Store, você terá apenas que comprar um pacote de Estrelas Entre Nós para obter seus itens dentro do jogo.

Você pode descobrir aqui todos os pequenos detalhes da Epic, caso não esteja certo sobre como tudo funciona.

