(Pocket-lint) - A empresa de recursos de ativos Quixel criou um carretel demo da Unreal Engine 5 que o fará salivar no futuro para os jogos.

A empresa fornece ativos 3D fotorealistas para que os desenvolvedores possam usar na UE e encarregou diferentes artistas de criar suas próprias visões usando o mais recente motor da Epic Games. Eles deveriam usar os Megascans de Quixel - modelos 3D e 2D construídos usando scans do mundo real - junto com outros conjuntos irreais e construir um único ambiente em apenas três dias.

O projeto foi intitulado "Noventa dias", com 40 ambientes diferentes criados no total durante esse período. E, temos quase certeza, você ficará tão impressionado com os resultados finais quanto nós ficamos.

"Trabalhar em vários ambientes diferentes que transmitem histórias e humores variados foi extremamente rápido e iterativo usando o Unreal Engine 5 e Quixel Megascans", disse o artista de ambiente cinematográfico Alex Tucker.

"Este projeto me fez perceber a rapidez com que você pode montar cenas que atingem o nível de detalhe dos filmes de animação em tempo real".

Além de mostrar o Unreal Engine 5 e a base de recursos do Quixel, a bobina nos dá um vislumbre do que poderia ser possível em jogos completos para PC e console no futuro.

Os novos jogos Tomb Raider e Witcher estão sendo construídos usando a UE5, por exemplo, para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

