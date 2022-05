Como tocar facilmente Fortnite em seu telefone iPhone ou Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games está em uma batalha com a Apple e o Google por causa das tarifas das lojas de aplicativos e, como resultado, tem sido quase impossível jogar Fornite em seu dispositivo móvel. Agora, a Epic Games fez uma parceria com a Microsoft para disponibilizar o Fornite em quase todas as telas, graças ao Xbox Cloud Gaming.

Anteriormente conhecido como Projeto xCloud, o Xbox Cloud Gaming é o serviço de jogos em nuvem da Microsoft. Oferecendo mais de 100 jogos para serem transmitidos através de uma conexão de internet, é um recurso que vem sem custo extra para aqueles que assinam o Xbox Game Pass Ultimate. Ele permite que você jogue uma ampla gama de títulos Xbox Game Pass-featured enquanto estiver em movimento com seu smartphone, tablet, PC ou mesmo console Xbox. Fortnite é o primeiro título gratuito a aderir ao Xbox Cloud Gaming.

Você precisará de uma conta Microsoft e acesso à Internet para seu iOS, iPadOS, Android, ou mesmo dispositivo Windows.

Não há necessidade de instalação. Basta ir aoXbox.com/play em seu navegador da web e entrar com sua conta Microsoft.

A Microsoft disse que a Fortnite está disponível via Xbox Cloud Gaming em 26 países.

Confira nosso guia sobre a Fortnite: O que os pais precisam saber sobre a Fortnite.

Escrito por Maggie Tillman.