Modo de batalha royale chegando à Rocket League

(Pocket-lint) - A Liga de Foguetes está recebendo um modo royale de batalha - embora um que só coloca oito jogadores um contra o outro de cada vez. O jogo de futebol de carros baseado na física continua a ser um dos pilares do cenário competitivo, mas seus modos de tempo limitado são muitas vezes chances de cortar um pouco mais o jogo.

A nova modalidade chama-se Knockout Bash e chegará no dia 27 de abril, correndo até 10 de maio para que os jogadores tenham a chance de afundar seus dentes nela.

Oito jogadores se enfrentarão, sem bola alguma, tentando se eliminar uns aos outros através de demolições em alta velocidade, enquanto evitam e bloqueiam ataques de outros jogadores ao mesmo tempo.

É provável que seja uma diversão frenética, e com cada jogador tendo três vidas para segurar, soa um pouco como o bom e velho modo de batalha que os jogos do Mario Kart trazem, com seus balões para mostrar suas vidas.

Também será bem diferente do modo normal, graças à nova mecânica como o salto triplo, poder travar os jogadores inimigos e ser capaz de agarrar os adversários e jogá-los ao redor.

O modo será parte de um evento dentro do jogo com muitos desafios para completar para bônus de EXP e quedas de itens, por isso pode ser uma ótima maneira de fazer quedas em fazendas se você estiver procurando trocar a aparência de seu carro no momento.

Escrito por Max Freeman-Mills.