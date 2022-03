Doctor Who é o mais recente a chegar ao Fortnite

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A BBC revelou uma nova ligação da cultura pop com Fortnite e desta vez é o ícone da TV britânica Doctor Who que está recebendo o tratamento completo.

Ao contrário de alguns dos eventos de crossover anteriores do jogo, porém, isso está trazendo uma ilha totalmente nova para a festa, em vez de incorporar elementos na oferta principal do battle royale.

A ilha temática será basicamente anfitriã de uma pequena campanha que os jogadores podem jogar, tentando descobrir por que o Tardis caiu e tentando repará-lo, com quatro locais para visitar.

Através desses jogadores, os jogadores encontrarão inimigos icônicos como os Cybermen e Daleks, e terão a chance de lutar a favor ou contra os Time Lords contra seus inimigos mais antigos.

Se você quiser algo um pouco mais relaxante e descontraído, também haverá um Museu Doctor Who, onde os jogadores podem conferir recriações detalhadas de fantasias e criaturas clássicas, conhecendo a história de um dos personagens mais duradouros da TV.

A nova ilha deve estar disponível a partir de hoje, e ser acessada digitando o seguinte código de ilha - 3610-1396-4646.

Curiosamente, a BBC diz que esta é uma experiência criada de forma independente que não tem nada a ver com a Epic Games, embora o número de novos modelos que ela usa sugira que as coisas podem ser um pouco mais complicadas nos bastidores do que parecem.

Obtenha preços inacreditáveis em jogos digitais como FIFA 22 no Gamivo Por Pocket-lint International Promotion · 13 Outubro 2021 Esta loja brilhante tem chaves digitais à venda para todos os maiores jogos.

Escrito por Max Freeman-Mills.