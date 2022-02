Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fortnite confirmou seu próximo crossover: Uncharted.

A Epic Games começou a divulgar essa colaboração em fevereiro com um site de caça ao tesouro, onde os jogadores precisavam resolver uma senha de 14 caracteres. A senha - sicparvismagna - foi rapidamente resolvida e desbloqueou um trailer do crossover Uncharted Fortnite. O teaser de 25 segundos revela, a partir de 17 de fevereiro de 2022, o ator Tom Holland retornará ao Fortnite – desta vez, através de uma nova skin de Nathan Drake.

Holland interpreta Drake em um próximo filme Uncharted da Columbia Pictures.

O teaser trailer do crossover Fortnite mostra Drake e Chloe Frazier com diferentes armas, veículos e outras referências à franquia de videogame de 15 anos . Nathan e Chloe têm duas opções de roupas: uma para os papéis de Holland e Sophia Ali no cinema, e a outra é Nathan e Chloe de Uncharted 4: A Thief's End de 2016. (Chloe também tem um terceiro estilo sem jaqueta).

Lembre-se de que esta é a segunda aparição de Holland em Fortnite depois que ele se juntou ao jogo como Homem-Aranha em dezembro de 2022.

Quanto ao novo filme de Uncharted, é sobre Drake e seu parceiro em uma perigosa busca para encontrar o “maior tesouro nunca encontrado” enquanto também rastreiam o irmão há muito perdido de Drake.

Uncharted estreia diretamente após o crossover Fornite. Está programado para estrear nos cinemas norte-americanos na sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022.

