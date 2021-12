Fortnite, Temporada 1, Capítulo 3, traz o Homem-Aranha a balançar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O trem Fortnite continua rodando, e a última grande atualização do jogo encerrou seu segundo capítulo - agora estamos no Capítulo 3, Temporada 1, e a ilha foi virada de cabeça para baixo.

Isso também não é uma figura de linguagem - a divertida história em quadrinhos do jogo literalmente virou a ilha para revelar um mapa inteiramente novo abaixo dela, o novo campo de batalha para os jogadores explorarem nas próximas semanas.

As adições de jogabilidade são as primeiras, com uma nova mecânica de deslizamento que tornará os movimentos um pouco mais divertidos e responsivos, bem como a opção de girar (adicionada para dar espaço para o Homem-Aranha, que está na batalha se passando como o mais recente super-herói para chegar no jogo). Esse balanço vai precisar que você tenha atiradores de teia equipados, então não é como se todos no mapa estivessem no ar

Existem também novos itens de campo que permitem armazenar um item para pegá-lo em uma partida mais tarde, o que pode mudar o jogo, e você pode ganhar XP para a passagem de batalha em outros modos de jogo agora, tornando a progressão mais fácil nesse lado .

A própria ilha também é totalmente nova, é claro, com muitos pontos de interesse, incluindo o local de trabalho de Peter Parker, o Clarim Diário e vários biomas, incluindo uma área desértica e planícies invernais ao norte.

Finalmente, há um novo sistema que concederá a você uma coroa de vitória se você ficar alto o suficiente em uma partida de batalha real, iniciando você no próximo jogo com uma coroa para marcá-lo. Uma vitória consecutiva oferecerá recompensas aprimoradas com a coroa equipada, mas você será marcado para jogadores inimigos como um alvo de alto risco.

É uma carga divertida de novas opções, e você pode descobrir todos os detalhes na íntegra no site da Epic , mas a atualização agora está no ar, então você pode simplesmente inicializar o Fortnite e começar por si mesmo!

