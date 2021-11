Fortnite fechando na China

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma postagem traduzida no site do Fortnite anuncia que o teste "chegou ao fim" e que a Epic Games fechará os servidores do Fortnite chinês na segunda-feira, 15 de novembro de 2021. A partir desta data, os jogadores não poderão mais se inscrever ou fazer download O Fortnite e os usuários existentes não conseguirão fazer login.

"Obrigado a todos que embarcaram no ônibus e participaram do teste Fortnite!" a postagem lê.

A Epic não comentou por que encerrará a versão chinesa do jogo, mas a mudança ocorre quatro meses depois que o governo chinês reprimiu a quantidade de tempo que as crianças podem jogar. Desde agosto, crianças menores de 18 anos só podem jogar videogame três horas por semana.

Esta é a última de uma onda de restrições que a China impôs aos jogos infantis. Em 2019, o governo proibiu as crianças de jogar entre 22h e 8h. Tencent, que possui 40 por cento da Epic Games, até fez um sistema de reconhecimento facial para pegar crianças jogando após o toque de recolher.

O jogo disponibilizado ao público chinês é muito diferente do Fortnite que conhecemos no Ocidente. Acredita-se que existam regras rígidas no V-Bucks, um cronômetro de 90 minutos que lembra as crianças de irem estudar e limita o XP. Há até mudanças cosméticas, já que é ilegal retratar crânios na China, então roupas como o Skull Trooper não existem.