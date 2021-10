Fortnite the Movie pode estar nas cartas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fortnite há muito conquistou o mundo do entretenimento interativo - é um dos maiores jogos do mundo por basicamente todas as medidas possíveis, e você só precisa verificar seus últimos cruzamentos de cultura pop para ver sua popularidade demonstrada.

Agora, de acordo com relatórios da indústria, a Epic Games pode estar voltando sua atenção para a tela de prata, em uma tentativa de alavancar a extrema fama do jogo para lançar uma nova divisão internamente, com filmes e TV como o objetivo provável.

De acordo com um relatório de acesso pago do The Information , a Epic tem contratado especialistas em produção de vários estúdios de cinema, incluindo a LucasFilm, o que é um sinal bastante claro de sua intenção.

O interesse e a participação da Epic nas artes mais amplas também não são exatamente novos - há algum tempo que vem tramando planos. Não se esqueça que parte do motivo pelo qual The Mandalorian, da Disney + , parecia tão bom desde o início de sua primeira temporada, foi devido a uma colaboração com a Epic.

Forneceu a tecnologia Unreal Engine para ajudar a fazer fundos digitais para os sets do show, uma técnica que está se espalhando em uso mais amplo após seu sucesso com o show Star Wars.

Por enquanto, não há nenhuma palavra da Epic sobre o quão precisos esses relatórios são, e é perfeitamente possível que quando ela divulga o que está trabalhando possa não ter nenhuma relação com Fortnite. Ainda assim, dado o tamanho da marca, é onde está o dinheiro inteligente.