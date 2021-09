Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple e a Epic Games podem estar travando uma batalha judicial que está levando séculos para se desenrolar, mas isso não significa que não há chance de as circunstâncias mudarem enquanto isso, como mostram alguns desenvolvimentos recentes.

Em primeiro lugar, uma nova lei na Coreia do Sul, que deve entrar em vigor muito em breve, determinou que as lojas de aplicativos não podem forçar os desenvolvedores a usar suas plataformas de pagamento para assinantes, o que é parte do cerne da disputa da Epic com a Apple .

Em resposta a essa mudança, a Epic diz que é reaplicado para Fortnite para ser lançado pelo menos na versão coreana da App Store da Apple:

A Epic pediu à Apple para restaurar nossa conta de desenvolvedor Fortnite. A Epic pretende relançar o Fortnite no iOS na Coréia, oferecendo pagamento da Epic e pagamento da Apple lado a lado, em conformidade com a nova lei coreana. - Fortnite (@FortniteGame) 9 de setembro de 2021

Esse anúncio foi feito também pelo endereço oficial do Fortnite no Twitter, para continuar sua campanha de relações públicas em torno do desacordo. A Apple não esperou muito para responder, porém, esclarecendo que ainda não está mudando de posição. Ele disse, em uma declaração ao TechCrunch :

"Como já dissemos, agradeceríamos o retorno da Epic à App Store se concordassem em seguir as mesmas regras que todos os outros. A Epic admitiu a quebra de contrato e, a partir de agora, não há base legítima para a reintegração de sua conta de desenvolvedor ".

Isso é bastante definitivo, e dificilmente uma surpresa, mas tudo isso demonstra que, embora o processo deles troveje, as coisas ainda podem mudar na prática. Para qualquer um que sinta falta do Fortnite em seu iPhone, esperamos.