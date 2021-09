Remedy está remasterizando Alan Wake para consoles modernos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alan Wake está de volta - não com a sequência completa que tantos fãs esperavam, pelo menos a curto prazo, mas com uma remasterização completa do jogo original e suas expansões.

O relançamento atualizado do atirador de suspense foi anunciado graças a uma carta deliciosa do diretor criativo Sam Lake no site de fãs de Alan Wake, The Sudden Stop , a maneira mais legal que podemos imaginar de revelar esse tipo de projeto de remasterização.

Ainda é o começo, claramente, já que estamos com poucas filmagens ou mesmo screenshots de como o remaster está olhando, mas sabemos pelo menos um detalhe importante - as plataformas nas quais ele será lançado. Alan Wake Remastered chegará ao PC (exclusivo da Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S e Xbox One. Ele também será lançado em 2021, então não deve demorar muito para podermos testá-lo.

Isso significa que, por mais engraçado que pareça, esta será a primeira vez que será jogável no PlayStation, então isso é algo pelo qual você deve esperar se você nunca teve um Xbox 360. O jogo rodará em 4K, aparentemente, embora presumamos que isso se aplica apenas ao PS5 e Xbox Series X.

O pacote incluirá ambos os DLCs da história do jogo, que foram muito bem recebidos naquela época, e uma faixa de comentário opcional de Sam Lake para adicionar mais contexto para os grandes fãs. Esperançosamente, o sucesso de Control nos últimos tempos significa que Alan Wake está maduro para ser redescoberto por pessoas que não o descobriram quando ele foi lançado em 2010.