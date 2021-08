Street Fighter vem para Fortnite novamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os tie-ins de conquista mundial de Fortnite continuam a despencar no ritmo, e está voltando aos videogames para seu próximo grande jogo - juntando-se a Street Fighter mais uma vez para trazer alguns combatentes familiares para a briga.

As lutadoras americanas Cammy e Guile são as que se juntam desta vez, com looks icônicos e linhas de voz para arrancar, em algumas variações de skin cada. Chun-Li e Ryu já vieram para a Ilha no ano passado, então não se oponha a mais algumas lendas do Street Fighter que virão eventualmente.

Tanto Cammy quanto Guile estão usando seus estilos de cabelo clássicos improváveis - as tranças de Cammy tão longas que levariam uma vida inteira para crescer, e a noiva de Guile tão absurda que quase desafia qualquer descrição.

Ambos estão disponíveis em seus looks clássicos de Street Fighter (significando amplamente verdes) ao lado de uma pele variante. Para Cammy é um colete e calça tática, enquanto Guile vai à praia jogar vôlei com uma toalha no pescoço, no estilo Top Gun.

Há uma abundância de coisas acontecendo em Fortnite agora, incluindo o Rift Tour ao vivo que está começando com Ariana Grande em breve, então é um ótimo momento para aparecer e ver o que está acontecendo na Ilha - apenas certifique-se de trazer seu A-game !